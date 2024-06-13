🚷 На время VK Fest перекроют проходы на Медальную площадь Ограничения будут действовать с 14 июня, 00:00 и до 17 июня, 08:00.
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🚷 На время VK Fest перекроют проходы на Медальную площадь Ограничения будут действовать с 14 июня, 00:00 и до 17 июня, 08:00.