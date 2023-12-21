Сергей Федоров: «Не считаю, что Федотов сыграл плохо со СКА – ни в коем случае. Мы не помогли ему сыграть лучше»

ЦСКА проиграл со счетом 2:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Вратарь Иван Федотов был заменен после пятой пропущенной шайбы, но спустя две с половиной минуты вернулся в игру.
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