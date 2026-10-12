Медведково
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Медведково

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Собянин: вокруг Большой спортивной арены в «Лужниках» проложен беговой маршрут

На территории олимпийского комплекса «Лужники» город продолжает создавать комфортные и безопасные пространства для занятий спортом и прогулок.

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