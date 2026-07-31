Прокуратура поручила обустроить тротуар на трассе в Захаровском тротуаре

В ходе проведенной проверки было установлено, что на участке межмуниципальной трассы Захарово – Байдики протяженностью 8 километров отсутствуют тротуары, из-за чего местным жителям приходится передвигаться по обочине.
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