62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

200 подписчиков

Прокуратура поручила обустроить тротуар на трассе в Захаровском тротуаре

Прокуратура поручила обустроить тротуар на трассе в Захаровском тротуаре

В ходе проведенной проверки было установлено, что на участке межмуниципальной трассы Захарово – Байдики протяженностью 8 километров отсутствуют тротуары, из-за чего местным жителям приходится передвигаться по обочине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии