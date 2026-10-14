Парламент федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии принял совместную резолюцию фракций «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), в которой содержится требование немедленно отменить антироссийские санкции и прекратить поставки вооружений Украине.