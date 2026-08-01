Клуб "ценителей" издевательств: как в Грузии унижают славянских туристов ради смеха

Русские оставили в Грузии почти миллиард долларов. Почему местные смеются над нами и портят нашу еду?Когда туристы отправляются на отдых в другую страну, многие из них ожидают познакомиться с иностранной культурой.
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