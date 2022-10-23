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Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища на учебном корабле «Смольный» совершили переход по Северному морскому пути

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища на учебном корабле «Смольный» совершили переход по Северному морскому пути

В Североморске учебный корабль «Смольный» пробудет несколько дней. После пополнения запасов и смены практикантов корабль продолжит учебный поход на Балтику.

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