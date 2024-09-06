Флорист-декоратор назвала полезные комнатные растения, которые лучше всего подходят для дома

Красота и польза – это основные задачи комнатного растения. Тульская служба новостей поговорила с флористом-декоратором Александрой Аршакуни, которая рассказала, какие цветы будут радовать своим очарованием и очищать воздух дома.
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