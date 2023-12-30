Новогодний салат в виде символа года - дракончика. Вместо сельди я буду использовать тунец рубленный натуральный в с/с.
Почти "Шуба"
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Новогодний салат в виде символа года - дракончика. Вместо сельди я буду использовать тунец рубленный натуральный в с/с.
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