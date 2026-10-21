Британский журналист Афшин Раттанси выразил мнение, что после встречи в Петербурге президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа стало очевидно: Владимир Зеленский в скором времени лишится контроля над Украиной.