В Лондоне женщина год жила с телом погибшей дочери и попалась из-за запаха

Жительница Лондона на протяжении года жила в одной квартире с телом своей погибшей дочери.Пожилая жительница Лондона прожила целый год с разлагающимися останками своей дочери, потому что не хотела с ней расставаться.
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