Малый итоговый турнир WTA. Финал. Хаддад Майя сыграет с Циньвэнь Чжэн

WTA Elite Trophy Zhuhai Чжухай, Китай 22 – 27 октября 2023 Альтернативный итоговый турнир WTA Призовой фонд – 2 419 844 доллара Крытые корты, хард Финал Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Циньвэнь Чжэн (Китай) Дата проведения 29 октября, 10.
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