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«В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними». Зарема о дерби

Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Перед началом игры Пелагея выступит с песней «Конь». «А про пони или единорожек у нее есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака».

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