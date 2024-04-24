«В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними». Зарема о дерби

Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Перед началом игры Пелагея выступит с песней «Конь». «А про пони или единорожек у нее есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии