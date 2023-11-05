Россиян предупредили, какую опасность несут в себе некоторые виды ламп

Лампы искусственного освещения могут быть опасны для организма. В частности, люминесцентные, энергосберегающие и галогенные лампы содержат пары ртути, предупредил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik.