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Царьград

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Uber сократит 3,3 тыс. сотрудников для оптимизации бизнеса

Uber сократит 3,3 тыс. сотрудников для оптимизации бизнеса

Uber Technologies Inc. планирует сократить 3,3 тыс. сотрудников, что составляет 10% от общего числа, в рамках реорганизации.

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