warontherocks
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warontherocks

3 подписчика

The Future of Combat Medicine

The Future of Combat Medicine

War has always been a brutal engine of medical innovation, running on a feedback loop: Civilian breakthroughs are adapted for the battlefield, while battlefield necessity pushes advances back into civilian care.

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