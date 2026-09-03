The Future of Combat Medicine

War has always been a brutal engine of medical innovation, running on a feedback loop: Civilian breakthroughs are adapted for the battlefield, while battlefield necessity pushes advances back into civilian care.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым