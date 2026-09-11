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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Только два раза с 1988 года одна пара играла между собой и в финале Australian Open, и в финале US Open в одном сезоне

Арина Соболенко и Елена Рыбакина сыграют в финале US Open . Это лишь второй случай с момента перехода Australian Open на хардовое покрытие в 1988 году, когда одна и та же пара теннисисток играет между собой в финалах и Australian Open, и US Open в рамках одного сезона.

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