Только два раза с 1988 года одна пара играла между собой и в финале Australian Open, и в финале US Open в одном сезоне

Арина Соболенко и Елена Рыбакина сыграют в финале US Open . Это лишь второй случай с момента перехода Australian Open на хардовое покрытие в 1988 году, когда одна и та же пара теннисисток играет между собой в финалах и Australian Open, и US Open в рамках одного сезона.