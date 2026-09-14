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Царьград

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2 года со дня смерти Гудвина: Жена бойца оставила прощальное письмо – "столько вопросов, столько всего хочется спросить"

2 года со дня смерти Гудвина: Жена бойца оставила прощальное письмо – "столько вопросов, столько всего хочется спросить"

Ровно 2 года тому назад Гудвин (Дмитрий Лысаковский) погиб на передовой. Обстоятельства смерти стали предметом расследования, впрочем, нарушений никто не нашёл.

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