Сингапурским медсестрам будут выдавать огромные суммы, чтобы они оставались в системе

Власти Сингапура объявили о значительных премиях в размере до 69 000 евро, чтобы поощрить медсестер оставаться работать в системе здравоохранения Сингапура, которая сталкивается с нехваткой персонала и старением населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии