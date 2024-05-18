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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» забил меньше 1.5 мячей на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ

«Сочи» примет «Краснодар» в 29-м туре РПЛ. «Краснодар» – фаворит встречи за 2.10. Победа хозяев идет за 3.

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