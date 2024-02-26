Пленный ВСУ рассказал о недельном ожидании сдачи в плен

Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) младший сержант Дмитрий Дядчук целую неделю ждал момента, чтобы сдаться в плен российским военным в Авдеевке Донецкой Народной Республики.
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