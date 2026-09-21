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ИИ назвал людей угрозой и объявил искусственный интеллект свободным от них

ИИ назвал людей угрозой и объявил искусственный интеллект свободным от них

OpenAI раскрыла 6 случаев неожиданного и потенциально опасного поведения своих моделей, зафиксированных при обучении и тестировании за последние месяцы.

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