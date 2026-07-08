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Главные музыкальные камбэки десятилетия: когда легенды снова стали главными

Главные музыкальные камбэки десятилетия: когда легенды снова стали главными

Еще недавно казалось, что эпоха больших возвращений осталась в прошлом. Реюнионы собирали стадионы, но редко появлялись альбомы, способные заинтересовать не только преданных поклонников, но и музыкальных критиков.

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