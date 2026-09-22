ИКИ РАН: вторая магнитная буря осени, вероятно, ожидается 24 сентября

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что вторая магнитная буря осени, вероятно, ожидается 24 сентября.
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