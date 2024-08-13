Новые российские шины: как едут? Для китайских авто подойдут?

В том же промышленном парке под Всеволожском Ленинградской области расположен бывший завод Ford. Некогда здесь кипела жизнь, выпускались любимые нами Фокусы – но сейчас подъездные дороги зарастают, а на территории, как поговаривают, обосновалась мебельная фабрика.
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