Русская весна

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США объявят о новом пакете военной помощи Украине

США объявят о новом пакете военной помощи Украине

США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине. Его анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен в Лондоне на совместном брифинге с главй МИД Британии Джеймсом Клеверли.

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