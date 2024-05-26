Трамп: при победе Байдена на выборах от США ничего не останется

Global Look Press/Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos В случае, если действующий президент США Джо Байден будет переизбран на второй срок, к концу его правления от страны может "ничего не остаться".
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