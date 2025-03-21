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Развод и тайные роды: певица Сиа удивила фанатов

Развод и тайные роды: певица Сиа удивила фанатов

Сиа потребовала единоличной опеки над своим 11-месячным ребенком. Сиа с Дэном Бернардом LEGION-MEDIA49-летняя австралийская певица Сиа, которая любит окружать себя атмосферой таинственности, поразила фанатов сразу двумя совершенно неожиданными новостями.

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