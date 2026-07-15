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Царьград

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В Архангельске резидент Арктической зоны построит банно-оздоровительный комплекс

В Архангельске резидент Арктической зоны построит банно-оздоровительный комплекс

В областной столице появится банно-оздоровительный комплекс площадью в тысячу квадратных метровНовый резидент Арктической зоны России, северодвинская компания ООО "Бани" реализует в Архангельске крупный проект – банно-оздоровительный комплекс площадью 1 тыс.

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