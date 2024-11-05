Роботы — судебные приставы появились во всех регионах России, они способны открывать дела в отношении должников без участия человека

Фото: tengrinews.kz Важные новости России за неделю сообщают о том, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) совершила технологический прорыв, внедрив по всей стране систему автоматизированного возбуждения исполнительных производств.
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