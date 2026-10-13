Сергей Собянин подвел итоги десятилетней работы маршрутов с литерой «М»

Десять лет назад в Москве была организована сеть магистральных маршрутов наземного транспорта. Эти автобусы проходят по основным улицам столицы и связывают центр с отдаленными районами, дополняя работу метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.
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