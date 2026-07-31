Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Ростислав Ищенко: Западные государства занялись откровенным пиратством, прикрываясь буквой закона

Ростислав Ищенко: Западные государства занялись откровенным пиратством, прикрываясь буквой закона

Почему даже после визита в США Зеленский не получит обещанных ракет для Patriot? В чём истинная причина настойчивого желания Варшавы разместить производство зенитных ракет на своей территории? Как попытка Киева втянуть Иран в конфликт обернулась провалом и вынужденными извинениями? И чем закончится бесконечная игра в повышение ставок между Россией и коллективным Западом? Пиратство под видом Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии