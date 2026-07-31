Почему даже после визита в США Зеленский не получит обещанных ракет для Patriot? В чём истинная причина настойчивого желания Варшавы разместить производство зенитных ракет на своей территории? Как попытка Киева втянуть Иран в конфликт обернулась провалом и вынужденными извинениями? И чем закончится бесконечная игра в повышение ставок между Россией и коллективным Западом? Пиратство под видом Читать далее: https://govorit.