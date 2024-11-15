Без западных денег Украина не сможет даже выплачивать минимальные пенсии и быстро развалится. Об этом в эфире эмигрантского радио ChicagoUA заявил львовский журналиста Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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