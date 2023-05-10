СООБЩЕНИЯ-Факты

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  • Alex Zim
    А громко назвать Шарля лжецом слабо?30.07.22==СКАЖИТЕ...
  • Астон Мартин
    ну и ??? все равно титан боингу будем поставлять , или как ???🤔30.07.22==СКАЖИТЕ...
  • Павел К
    Ё-моё, так мы ещё и идиотские санкции свои с КНДР не сняли.  Предали раз и продолжаем предавать.17.07.22==Ширится...

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