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06.05.23=="Такова реальность". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Свежие комментарии
Alex Zim
А громко назвать Шарля лжецом слабо?
30.07.22==СКАЖИТЕ...
Астон Мартин
ну и ??? все равно титан боингу будем поставлять , или как ???🤔
30.07.22==СКАЖИТЕ...
Павел К
Ё-моё, так мы ещё и идиотские санкции свои с КНДР не сняли. Предали раз и продолжаем предавать.
17.07.22==Ширится...
Анатолий RUD
Общество
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10.05.23==9 мая Парад в Москве
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