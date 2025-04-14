Два «китайца» не поделили дорогу на Черной речке, к утру выросла пробка На видео два «китайца» — «Хендай Солярис» и «Омода», столкнувшиеся на пересечении Торжковской улицы с Новосибирской.
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Два «китайца» не поделили дорогу на Черной речке, к утру выросла пробка На видео два «китайца» — «Хендай Солярис» и «Омода», столкнувшиеся на пересечении Торжковской улицы с Новосибирской.