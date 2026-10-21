Президент Союз биатлонистов России ( СБР ) Виктор Майгуров рассказал, что организация по-прежнему ждет решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу допуска.
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