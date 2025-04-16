Певица Штурм заявила, что не смогла отдохнуть в поезде из-за плачущего ребенка

Российская певица Наталья Штурм пожаловалась на детский плач в поезде. Звезда 90-х призналась в Instagram, что выкупила все места в купе, чтобы отдохнуть в дороге, но ребенок по соседству не дал ей этой возможности.
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