Токаев: Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов на $18 млрд

Казахстан и Россия реализовали более 90 проектов. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своей статье для газеты "Известия" в преддверии государственного визита в Астану российского коллеги Владимира Путина.
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