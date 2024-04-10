В подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили трех детей-маугли

В Санкт-Петербурге трое детей жили в подвале в антисанитарных условиях. Присматривал за мальчиками мужчина, который заявил, что является их отцом, но никаких подтверждающих это документов предоставить не смог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии