Слуцкий: саммит по Украине в Давосе без России является очередной тратой времени

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ и глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если мирный саммит по Украине в Швейцарии будет проходить без участия России, то он станет очередной тратой времени и безрезультативной инициативой.
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