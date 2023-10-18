United Airlines теряет капитализацию из-за конфликта на Ближнем Востоке

United Airlines стала одной из компаний, признавшей проблемы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Противостояние ХАМАС и Израиля лишило авиаперевозчика, не только рейсов в Тель-Авив, но и доступа к топливу по относительно низким ценам.
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