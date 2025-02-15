Митрополит Марк объяснил, что такое дурная наследственность

По словам священника, ещё со времён Адама и Евы человек пытается оправдаться.Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске рубрики «Слово архипастыря» ответил на вопрос: «Часто можно услышать «плохая наследственность» в объяснение страстей и грехов человека.
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