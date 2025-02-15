7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Как только парень заикнулся о деньгах, надо встать и уйти, вежливо  простившись   Без вариантов.Новый вид мошенни...
  • Ольга Горбунова
    Эх,такие бы удары хотя бы года два назад! Слишком долго воевали в белых перчатках!Секретный завод В...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Это не депутят от кпрф рашкин часом.Установлена лично...

Митрополит Марк объяснил, что такое дурная наследственность

Митрополит Марк объяснил, что такое дурная наследственность

По словам священника, ещё со времён Адама и Евы человек пытается оправдаться.Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске рубрики «Слово архипастыря» ответил на вопрос: «Часто можно услышать «плохая наследственность» в объяснение страстей и грехов человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх