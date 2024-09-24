Врач Бурко рассказала о пользе дневного сна

Врач-терапевт, сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко, специалист по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы и член Европейского и Российского обществ сомнологов, рассказала, что непродолжительный дневной сон полезен.
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