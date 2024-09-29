Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Легенда о СВО

Легенда о СВО

The Economist пишет, что Зеленский якобы собрался в 2025 году провести выборы. Мотивируют это тем, что, мол, ему для полного счастья не хватает уровня поддержки в 45% (который рисуют придворные социологи) и он хочет больше.

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