Подводя итоги: за сутки уничтожено 14 складов, истребитель МиГ-29 и порядка 1500 боевиков ВСУ, новые кадры ударов ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в Волчанске Юлия СоколоваСпециальная военная операция на Украине продолжается с неизменной интенсивностью.