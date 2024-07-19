Подводя итоги: за сутки уничтожено 14 складов, истребитель МиГ-29 и порядка 1500 боевиков ВСУ, новые кадры ударов ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в Волчанске Юлия СоколоваСпециальная военная операция на Украине продолжается с неизменной интенсивностью.
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