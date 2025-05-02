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Наш пострел везде поспел!

Наш пострел везде поспел!

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.

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Комментарии
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Yvan
Приняв посильное участие в развязывании обеих мировых войн, США, безусловно, выиграли в обеих, но не как участники боёв, а как стервятники и мародёры. И могут, конечно, гордиться этим, потому что понятия &quot;совесть&quot; в английском языке нет.
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