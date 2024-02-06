Взрослых и детей из Рязанского пригласили в клуб по возрождению семейных традиций

Клуб «Семейная гостиная» семейного центра «Истоки» приглашает семьи с детьми принять участие на встречах детско-родительского клуба «Пропаганда и возрождение семейных традиций: как воспитывать детей, чтобы они гордились и уважали свою семью».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии