За смертельную стрельбу в США вынесен приговор 100 лет тюрьмы

Американец приговорен к 100 годам тюремного заключения за беспорядочную стрельбу в Неваде и Аризоне. Полиция сообщает, что Кристофер Макдоннелл, его брат и жена брата в течение 11 часов вели беспорядочную стрельбу, в результате которой погиб человек.