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РИА Новости: средние зарплаты выше 200 тысяч рублей летом получали в 20 отраслях

РИА Новости: средние зарплаты выше 200 тысяч рублей летом получали в 20 отраслях

Средние зарплаты, превышающие 200 тыс. рублей, в России в июне получали в 20 отраслях экономики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.

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