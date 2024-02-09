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Алтуфьевский вопрос их испортил: сенатор Дмитрий Савельев берет свое

Алтуфьевский вопрос их испортил: сенатор Дмитрий Савельев берет свое

Кипрское СМИ Cyprus Mail разразилось историей о возможном сговоре местного генпрокурора Джорджа Саввидеса и олигарха Олега Бойко для передачи последнему акций торгового центра "Алтуфьево" на сумму $113,4 млн.

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