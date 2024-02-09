Алтуфьевский вопрос их испортил: сенатор Дмитрий Савельев берет свое

Кипрское СМИ Cyprus Mail разразилось историей о возможном сговоре местного генпрокурора Джорджа Саввидеса и олигарха Олега Бойко для передачи последнему акций торгового центра "Алтуфьево" на сумму $113,4 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии